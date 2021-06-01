Агуэро: «Барселона» – лучший клуб мира»

Аргентинец перешел в испанский клуб

Серхио Агуэро / Фото: Getty Images

Новоиспеченный нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал свой переход в испанский клуб. Его слова приводит пресс-служба «сине-гранатовых».

«Барселона» – лучший клуб мира, поэтому, как мне кажется, я принял хорошее решение. Надеюсь, что смогу помочь команде. Конечно, переход сюда – шаг вперед для моей карьеры. Я очень счастлив. Надеюсь, что помогу команде брать трофеи.

Самое главное – я хочу играть, помогать этому составу. Если команда будет добиваться успехов, я буду счастлив. Я постараюсь сделать все, чтобы к концу следующего сезона мы подошли с трофеями. Я буду отдавать все силы.

Надеюсь, болельщики получат удовольствие, наблюдая за моей игрой. Я готов изменить свой стиль игры ради «Барселоны». Надеюсь, помогу команде своим опытом».



«Барселона» уже презентовала Агуэро на «Камп Ноу».