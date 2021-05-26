Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Агуэро будет получать в «Барселоне» в два раза меньше, чем в «Ман Сити»

32-летний форвард продолжит карьеру в каталонском гранде
Футбол Примерa (Испания)
15:29
Агуэро будет получать в «Барселоне» в два раза меньше, чем в «Ман Сити»
Серхио Агуэро / фото - Getty Images

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро этим летом сменит клубную прописку. 32-летний форвард продолжит карьеру в испанской «Барселоне». Портал AS, ссылаясь на свои источники, раскрыл финансовые детали контракта игрока.

По информации, ради перехода в «Барсу» форвард согласился на понижение зарплаты в два раза по сравнению с тем, что он получал в Англии. Однако в контракт включены различные бонусы, которые будут зависеть, в частности, от количества матчей, проведенных игроком, завоеванных трофеев и других показателей.

Зарплата Агуэро в «Ман Сити» доходила до 12 миллионов евро в год.

Напомним, Агуэро уже попрощался с болельщиками «Манчестер Сити».

 

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Серхио Агуэро Барселона (футбол) Манчестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Месси останется в «Барселоне» еще на два года
Месси останется в «Барселоне» еще на два года
Футбол Примерa (Испания)
15:44
Вейналдум подпишет контракт с «Барселоной» в течение нескольких дней
Вейналдум подпишет контракт с «Барселоной» в течение нескольких дней
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:11
«Барселона» передумала менять тренера
«Барселона» передумала менять тренера
Футбол Примерa (Испания)
14:10
Возвращение домой? Жорди Масип попал в сферу интересов «Барселоны»
Возвращение домой? Жорди Масип попал в сферу интересов «Барселоны»
Футбол Примерa (Испания)
13:34
«Барселона» готова подписать Доннарумму и избавиться от тер Штегена
«Барселона» готова подписать Доннарумму и избавиться от тер Штегена
Футбол Примерa (Испания)
25 мая 22:38
Вот это поворот. Вейналдум заключит трехлетнее соглашение с «Барселоной»
Вот это поворот. Вейналдум заключит трехлетнее соглашение с «Барселоной»
Футбол Примерa (Испания)
25 мая 16:14

Новости: Футбол

Месси останется в «Барселоне» еще на два года
Месси останется в «Барселоне» еще на два года
Примерa (Испания)
15:44
Алаба прибыл в Мадрид
Алаба прибыл в Мадрид
Примерa (Испания)
15:40
Агуэро будет получать в «Барселоне» в два раза меньше, чем в «Ман Сити»
Агуэро будет получать в «Барселоне» в два раза меньше, чем в «Ман Сити»
Примерa (Испания)
15:29
«Ингулец» заинтересован в подписании Банады и Гречишкина
«Ингулец» заинтересован в подписании Банады и Гречишкина
Украинская Премьер-лига
15:21
Тренер «Хетафе» Бордалас возглавит «Валенсию»
Тренер «Хетафе» Бордалас возглавит «Валенсию»
Примерa (Испания)
15:05
Центральный матч тура в Первой лиге может быть сорван из-за провокаций
Центральный матч тура в Первой лиге может быть сорван из-за провокаций
Первая лига
14:58
UEFA будет платить клубам больше
UEFA будет платить клубам больше
Лига чемпионов UEFA
14:53
Полегенько перешел в «Ингулец»
Полегенько перешел в «Ингулец»
Украинская Премьер-лига
14:50
Ярославский ответил, будет ли Маркевич тренировать «Металлист»
Ярославский ответил, будет ли Маркевич тренировать «Металлист»
Украинская Премьер-лига
14:37
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
16:15
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
16:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
18:00
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55