Агуэро будет получать в «Барселоне» в два раза меньше, чем в «Ман Сити»

32-летний форвард продолжит карьеру в каталонском гранде

Серхио Агуэро / фото - Getty Images

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро этим летом сменит клубную прописку. 32-летний форвард продолжит карьеру в испанской «Барселоне». Портал AS, ссылаясь на свои источники, раскрыл финансовые детали контракта игрока.

По информации, ради перехода в «Барсу» форвард согласился на понижение зарплаты в два раза по сравнению с тем, что он получал в Англии. Однако в контракт включены различные бонусы, которые будут зависеть, в частности, от количества матчей, проведенных игроком, завоеванных трофеев и других показателей.

Зарплата Агуэро в «Ман Сити» доходила до 12 миллионов евро в год.

Напомним, Агуэро уже попрощался с болельщиками «Манчестер Сити».