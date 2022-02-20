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Агуэро: «До сих пор состою в чате «Барселоны». Не знаю, почему меня не удалил»

Аргентинский форвард завершил карьеру из-за проблем с сердцем
Футбол Примерa (Испания)
10:40
Агуэро: «До сих пор состою в чате «Барселоны». Не знаю, почему меня не удалил»
Серхио Агуэро / Фото: Sky Sports

Экс-футболист «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о том, что закончил с футболом. Его цитирует Marca.

«Я не жалею, что не вернулся в «Индепендьенте». Я не мог отказаться от предложения «Барселоны», был очень рад вернуться в команду. Очень хотелось играть вместе с Лео, конечно, дело было не в деньгах.

Мы проиграли «Реалу», но я рад, что забил им гол – свой последний гол в карьере.

Я все еще состою в чате «Барселоны», не знаю, почему меня оттуда не удалили».

Напомним, Агуэро завершил карьеру игрока из-за проблем с сердцем, последним клубом аргентинца была «Барселона».

Ранее Агуэро рассказал, что начинает задыхаться, когда играет в футбол.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Серхио Агуэро

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