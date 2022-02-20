Агуэро: «До сих пор состою в чате «Барселоны». Не знаю, почему меня не удалил»

Серхио Агуэро / Фото: Sky Sports

Экс-футболист «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о том, что закончил с футболом. Его цитирует Marca.

Мы проиграли «Реалу», но я рад, что забил им гол – свой последний гол в карьере.

Я все еще состою в чате «Барселоны», не знаю, почему меня оттуда не удалили».