Полузащитник ПСЖ: «В матче с «Нантом» судьи нас обоср*ли»
Агуэро: «Французские СМИ убивают Месси, хоть он хорошо играет. Они матчи спиной смотрят?»
Экс-форвард «Манчестер Сити» поддержал своего соотечественника
13:55
Лионель Месси / Фото: Eurosport
Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Кун Агуэро высказался об игре Лионеля Месси в ПСЖ. Его цитирует Marca.
«Французские СМИ убивают Месси. Лео хорошо играет.
Они матчи спиной смотрят? Лео всегда играет на пять уровней выше остальных».
Напомним, Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти.
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