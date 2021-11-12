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Агуэро грозит досрочное завершение карьеры из-за проблем с сердцем

Неприятности у форварда большие, чем ожидалось
Футбол Примерa (Испания)
11:59
Агуэро грозит досрочное завершение карьеры из-за проблем с сердцем
Серхио Агуэро / Фото: Getty Images

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру футболиста, сообщает As.

По информации источника, детальные медицинские обследования показали, что проблемы с сердцем у форварда серьезнее, чем ожидалось. Ранее была информация, что Агуэро пропустит 3 месяца, но сейчас ему сообщили, что ему сообщили, что, возможно, с футболом придется завязать.

33-летний Агуэро перешел в «Барселону» летом на правах свободного агента, успел провести 5 матчей за команду и забить 1 мяч.

Агуэро стало плохо во время матча с «Алавесом» в Примере, у него был приступ тахикардии.

Петр Приходько
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Теги

Серхио Агуэро Барселона (футбол)

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