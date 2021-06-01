Президент «Барселоны»: «Раздумываем над будущим Кумана»
Агуэро: «Гвардиола сказал, что я перехожу в лучшую команду мира»
Форвард будет играть в «Барселоне»
09:25
Фот: FC Barcelona
Нападающий Серихо Агуэро рассказал AS, как его провел тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в «Барселону».
«Когда мы выиграли Премьер-лигу, Гвардиола сказал мне на праздничном ужине: «Ты переходишь в лучшую команду мира».
Гвардиола в «Барселоне»? У него есть действующий контракт с «Ман Сити». Я не должен об этом говорить».
Агуэро уже представили в качестве игрока «Барселоны».
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