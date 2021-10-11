«Барселона» может купить вратаря «Гранады»
Агуэро и Дембеле приступили к тренировкам с «Барселоной»
Оба еще не играли в этом сезоне
11 октября 22:11
Фото: Marca
Два игрока «Барселоны» вернулись к тренировкам после травм.
Речь идет о нападающих Серхио Агуэро и Усмане Дембеле, сообщает сайт клуба. Оба футболиста еще не играли в этом сезоне.
Дембеле не играл с прошлого сезона и перенес операцию в конце июля. Агуэро травмировался в одном из контрольных матчей в августе.
Дебют обоих в этом сезоне ожидается в ближайшем матче Ла Лиги.
Каталонцы сыграют с «Валенсией» 17 октября.
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