Агуэро и Дембеле приступили к тренировкам с «Барселоной»

Оба еще не играли в этом сезоне

Фото: Marca

Два игрока «Барселоны» вернулись к тренировкам после травм.

Речь идет о нападающих Серхио Агуэро и Усмане Дембеле, сообщает сайт клуба. Оба футболиста еще не играли в этом сезоне.

Дембеле не играл с прошлого сезона и перенес операцию в конце июля. Агуэро травмировался в одном из контрольных матчей в августе.

Дебют обоих в этом сезоне ожидается в ближайшем матче Ла Лиги.

Каталонцы сыграют с «Валенсией» 17 октября.



