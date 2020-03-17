Агуэро не доволен действиями своих одноклубников

Форвард «Манчестер Сити» пожаловался тренеру на товарищей по команде

Серхио Агуэро / Фото: facebook.com/mancity

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро остался недоволен своими одноклубниками после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» М.



Как сообщает Mirror, после матча Агуэро, направляясь с расстроенным видом в раздевалку, сказал одному из членов персонала «Манчестер Сити»: «Они не дают мне пас». Аргентинец появился на поле на 75-й минуте и не отметился результативными действиями.

Контракт 32-летнего форварда с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Агуэро согласовал соглашение с каталонской «Барселоной».