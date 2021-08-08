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Агуэро не покинет «Барселону» из-за ухода Месси
Аргентинец останется в каталонском клубе
09:41
Серхио Агуэро и Лео Месси / Фото: As
Новоиспеченный форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не покинет каталонский клуб, сообщает Marca.
Ранее появилась информация, что Агуэро хочет уйти из «Барселоны» из-за того, что команду покинул Лионель Месси.
Агуэро перешел в «Барселону» в статусе свободного агента этим летом.
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