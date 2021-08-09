ПСЖ может объявить о переходе Месси уже 9 августа
Агуэро не поможет «Барселоне» на старте сезона
Форвард получил травму
14:50
Фото: AS
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не сыграет в первых матчах сезона.
33-летний игрок получил травму голени. Он пропустит 2,5 месяца, сообщает Diario Sport.
Агуэро перешел в «Барселону» этим летом свободным агентом. По завершению прошлого сезон он покинул «Манчестер Сити».
Сообщалось, что Серхио может уйти из «Барсы» вслед за Месси. Правда, эту информацию опровергли.
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