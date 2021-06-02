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Агуэро не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 против Чили из-за подозрения на COVID-19

Аргентинец в январе переболел коронавирусом
Футбол Чемпионат мира по футболу
23:04
Агуэро не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 против Чили из-за подозрения на COVID-19
Серхио Агуэро / Фото: manchestereveningnews.co.uk

Новоявленный форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не поможет сборной Аргентины матче квалификации к чемпионату мира-2022 с командой Чили, который состоится 3 июня, сообщает TyC Sports.

По информации источника, у Агуэро подозрение на COVID-19. Тест футболиста на антиген показал положительный результат, однако в ходе ПЦР-тестирования наличие вируса не было подтверждено. Сообщается, что Агуэро изолирован от сборной и не сыграет в предстоящем матче.

Напомним, что в январе аргентинец уже болел коронавирусной инфекцией.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Серхио Агуэро сборная Аргентины (футбол) коронавирус

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