В честь Агуэро назван приз лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины
Агуэро: «Ощущаю, что сердце не работает как надо»
Экс-форвард «Манчестер Сити» – о проблемах со здоровьем
Серхио Агуэро / Фото - indiatoday.inБывший форвард «Манчестер Сити», «Барселоны», «Атлетико» и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о своих проблемах с сердцем.
Цитирует Агуэро Marca.
«Сейчас, когда я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватывает дыхание. Иногда я задаюсь вопросом, смогу ли я когда-нибудь снова бегать в полную силу. Ощущаю, что сердце не работает как надо.
На родине форвард недолго выступал за «Индепендьенте». В составе сборной он выиграл Олимпиаду-2008, а также Кубок Америки-2021.
Напомним, именем Агуэро назван приз лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины.
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