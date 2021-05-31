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Агуэро подписал контракт с «Барселоной»
Аргентинец два года проведет в Каталонии
17:49
«Барселона» в социальных сетях сообщила, что подписала контракт с аргентинским нападающим Серхио Агуэро.
Агуэро официально станет игроком «Барселоны» с 1 июля, когда завершится его соглашение с «Манчестер Сити».
Аргентинец пробудет в клубе два сезона, а выкупить его можно за 100 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось о прибытии Агуэро в Барселону для прохождения медосмотра.
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