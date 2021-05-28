От такого тяжело отказаться. «Барселона» предложила Месси 10-летний контракт
Агуэро подпишет контракт с «Барселоной» в ближайшие дни
Форвард «Ман Сити» поедет на медосмотр в Каталонию сразу после финала ЛЧ
13:59
Серхио Агуэро / фото - Eurosport
Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в ближайшие дни отправиться в «Барселону», сообщает Marca.
По информации источника, 32-летний форвард пройдет медицинское обследование в воскресенье, 30-го мая, сразу после финала Лиги чемпионов. О переходе будет объявлено официально в тот же день.
Смотреть прямую видео трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» вы сможете на сайте XSPORT.
Также на нашем сайте доступна текстовая трансляция матча.
Заявки «Челси» и «Манчестер Сити».
Комментарии 0