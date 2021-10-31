Агуэро помещен в больницу для обследования сердца. В матче с «Алавесом» ему стало плохо

Аргентинец покинул поле еще в первом тайме

Фото: пресс-служба Барселоны

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро помещен в больницу для обследования сердца, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

В матче с «Алавесом» (1:1) в 12-м туре Примеры Агуэро стало плохо в конце первого тайма, он держался руками за грудь, на 41-й минуте был заменен на Коутиньо.

Сайт «Барселоны» сообщает, что у Агуэро случилась тахикардия, его сердце требует детального обследования.

34-летний форвард перешел в «Барселону» летом на правах свободного агента.

Напомним, во вторник «Барселона» сыграет с «Динамо» в 4-м туре Лиги чемпионов в Киеве.