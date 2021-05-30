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Агуэро прибыл в Барселону

Аргентинцу предстоит пройти медосмотр
Футбол Примерa (Испания)
21:59
Агуэро прибыл в Барселону
Серхио Агуэро / фото - Eurosport

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, аргентинец сегодня прилетел в Каталонию и завтра утром пройдет медицинский осмотр для перехода в «блауграну». Подписание контракта, возможно, также состоится завтра, однако официальная презентация Агуэро состоится только по окончании Кубка Америки.

Во вторник Агуэро улетит в Буэнос-Айрес где вместе со сборной Аргентины будет готовиться к турниру.

Напомним, Агуэро будет получать в «Барселоне» в два раза меньше, чем в «Ман Сити».

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Теги

Барселона (футбол) Серхио Агуэро

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