«Барселона» отправит своих врачей в расположение сборной Нидерландов для обследования Вейналдума
Агуэро прибыл в Барселону
Аргентинцу предстоит пройти медосмотр
21:59
Серхио Агуэро / фото - Eurosport
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону», сообщает Diario Sport.
По информации источника, аргентинец сегодня прилетел в Каталонию и завтра утром пройдет медицинский осмотр для перехода в «блауграну». Подписание контракта, возможно, также состоится завтра, однако официальная презентация Агуэро состоится только по окончании Кубка Америки.
Во вторник Агуэро улетит в Буэнос-Айрес где вместе со сборной Аргентины будет готовиться к турниру.
Напомним, Агуэро будет получать в «Барселоне» в два раза меньше, чем в «Ман Сити».
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