Агуэро прибыл в Барселону

Аргентинцу предстоит пройти медосмотр

Серхио Агуэро / фото - Eurosport

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, аргентинец сегодня прилетел в Каталонию и завтра утром пройдет медицинский осмотр для перехода в «блауграну». Подписание контракта, возможно, также состоится завтра, однако официальная презентация Агуэро состоится только по окончании Кубка Америки.

Во вторник Агуэро улетит в Буэнос-Айрес где вместе со сборной Аргентины будет готовиться к турниру.

Напомним, Агуэро будет получать в «Барселоне» в два раза меньше, чем в «Ман Сити».