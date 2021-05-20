Агуэро пройдет медосмотр в Барселоне после финала ЛЧ

Стала известна также длительность контракта аргентинца с каталонском клубом

Серхио Агуэро / Фото - Edition.cnn.com

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, после финала Лиги чемпионов против «Челси» аргентинец начнет заниматься своим трансфером в каталонский клуб. Форвард пройдет медобследование.

Если проблем не будет выявлено, будет подписан контракт на два года. Уладить все вопросы Агуэро хочет до старта Копа Америка. В качестве игрока «сине-гранатовых» он будет представлен уже после турнира.

Сообщалось также, что вместе с аргентинцем «Барселона» может подписать Мемфиса Депая.