Агуэро рассказал о восстановлении после травмы

Аргентинец до сих пор не дебютировал за «Барселону»

Серхио Агуэро / фото - FC Barcelona

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал RAC1, как проходит его восстановление после травмы:

«Всё очень хорошо, есть небольшой прогресс. Пока у меня нет прогнозируемой даты возвращения, но есть прогресс, и я надеюсь, что срок восстановления сократится на несколько недель. Болевые ощущения возле камбаловидной мышцы, а к ней надо относиться с уважением, вещь коварная».

33-летний нападающий перешел в «Барселону» этим летом на правах свободного агента.

Аргентинец пока что не успел дебютировать в составе каталонцев. Прошлый сезон в «Манчестер Сити» форвард также почти полностью пропустил из-за травмы.

Напомним, Агуэро заявил, что Лионель Месси в дебютном матче за ПСЖ выглядел потерянным.