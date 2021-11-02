Без Агуэро, Пике и Педри. Стала известна заявка «Барселоны» на матч с «Динамо»
Агуэро выбыл на три месяца из-за проблем с сердцем
Форвард не поможет команде, как минимум, в этом году
07:30
Фото: Marca
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не поможет команде в ближайшее время.
Игроку стало плохо во время матча против «Алавеса», где он схватился за сердце. Он был сразу же заменен.
После обследования игроку сообщили, что в ближайшие три месяца он будет вне футбола. Методика лечения будет зависеть от темпов восстановления.
Агуэро перешел в «Барсу» этим летом, но из-за травмы дебютировал лишь в октябре. Он провел четыре матча за «Барсу».
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