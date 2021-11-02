Агуэро выбыл на три месяца из-за проблем с сердцем

Форвард не поможет команде, как минимум, в этом году

Фото: Marca

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не поможет команде в ближайшее время.

Игроку стало плохо во время матча против «Алавеса», где он схватился за сердце. Он был сразу же заменен.

После обследования игроку сообщили, что в ближайшие три месяца он будет вне футбола. Методика лечения будет зависеть от темпов восстановления.

Агуэро перешел в «Барсу» этим летом, но из-за травмы дебютировал лишь в октябре. Он провел четыре матча за «Барсу».