«Барселона» нашла замену Месси в «Манчестер Сити»
Агуэро высказался о возможном переходе в «Барселону»
Аргентинец еще не принял решение
Серхио Агуэро / Фото: Sky Sports
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в своем эфире на Twich высказался о возможном переходе в «Барселону» предстоящем летом.
#QUOTE«Все пишут «Барса», «Барса», «Барса». Давайте немного подождем, посмотрим. Стоп! Мы он еще в «Сити».
Агуэро хотят подписать независимо от решения Лионеля Месси, который пока не продлил контракт с клубом.
Контракт аргентинца с «Ман Сити» завершается в конце сезона.
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