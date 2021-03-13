Агуэро высказался о возможном переходе в «Барселону»

Серхио Агуэро / Фото: Sky Sports

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в своем эфире на Twich высказался о возможном переходе в «Барселону» предстоящем летом.

#QUOTE«Все пишут «Барса», «Барса», «Барса». Давайте немного подождем, посмотрим. Стоп! Мы он еще в «Сити».

Агуэро хотят подписать независимо от решения Лионеля Месси, который пока не продлил контракт с клубом.

Контракт аргентинца с «Ман Сити» завершается в конце сезона.