Ахметов: «Хотел бы встретиться в финале ЛЧ с «Реалом» и обыграть его»

Приход нового тренера вдохновил донецкую команду

Ринат Ахметов / фото - footballua

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью официальному сайту рассказал об амбициях клуба, и о том, с кем бы он хотел встретиться в финале Лиги Чемпионов:

«Прежде всего, хотелось бы, чтобы в финале была команда, которую мы обыграем. Почему? Потому что когда вы куда-то идете и думаете: я хотел встретиться, например, с «Реалом» и обыграть его. «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», и «Манчестер Юнайтед» сегодня тоже показывает хорошую игру.

Хотелось бы встретиться там с такой командой, чтобы игра была яркой и красивой, но кубок должен быть наш – это важно. То есть хотелось бы выиграть. Дойти до этого, а там уже неважно – слабых там не бывает».

Подписание на пост главного тренера Роберто Де Дзерби вдохновило президента команды. Бизнесмен считает, что итальянский специалист может привести команду к внушительным успехам.

Напомним, ранее Ахметов оценил прошедшие пять лет для «Шахтера».