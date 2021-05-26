Ахметов: «Мы рассматривали трех кандидатов на пост тренера»

Ринат Ахметов / фото - gettyimage

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов на официальном сайте клуба поделился нюансами назначения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера:

Роберто – молодой, амбициозный тренер, но самое главное – он уже сильный тренер, который проповедует очень яркий, красивый, атакующий футбол. Тот стиль игры, который нравится нам и нашим болельщикам.



Задача Де Дзерби играть красиво. Футбол должен быть яркий, красивый, атакующий, который будет радовать наших болельщиков, доставлять радость и удовольствие. Ну и, конечно же, у нас чемпионские амбиции. У нас других амбиций нет.



Перед тем, как прийти к нам, у него было много других предложений, но он выбрал нас. Почему? Потому что считает, что этот проект – именно тот, которым мы будем гордиться».