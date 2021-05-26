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Ахметов: «Мы рассматривали трех кандидатов на пост тренера»

Президент «горняков» прокомментировал выбор клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
08:35
Ахметов: «Мы рассматривали трех кандидатов на пост тренера»
Ринат Ахметов / фото - gettyimage

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов на официальном сайте клуба поделился нюансами назначения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера:

«Во-первых, я очень рад, что Роберто здесь, в Украине, принял наше приглашение, мы подписали контракт. Мы вместе будем разделять боль и радость. И я убежден, что этот тренер будет показывать яркий, красивый, содержательный футбол, который будет нравиться и радовать наших болельщиков.

Я могу сказать, что мы рассматривали трех кандидатов. Кандидат номер один – это Роберто. Кандидат номер два – это Роберто! И кандидат номер три – это Роберто. Мы хотели именно этого специалиста, мы его получили, и я очень рад, очень счастлив.

Вся наша команда его рекомендовала. По большому счету, когда я уже принял решение пригласить нового специалиста, я сказал: «Между кем мы можем думать? Дайте мне трех кандидатов». И они дали одного и сказали: «Это кандидат номер один, два и три». И очень просят, чтобы мы сделали все для того, чтобы он принял наше приглашение и оказался в Киеве.

Роберто – молодой, амбициозный тренер, но самое главное – он уже сильный тренер, который проповедует очень яркий, красивый, атакующий футбол. Тот стиль игры, который нравится нам и нашим болельщикам.

Задача Де Дзерби играть красиво. Футбол должен быть яркий, красивый, атакующий, который будет радовать наших болельщиков, доставлять радость и удовольствие. Ну и, конечно же, у нас чемпионские амбиции. У нас других амбиций нет.

Перед тем, как прийти к нам, у него было много других предложений, но он выбрал нас. Почему? Потому что считает, что этот проект – именно тот, которым мы будем гордиться».

Напомним, ранее о назначении итальянского специалиста высказался гендиректор «горняков» Сергей Палкин.

Источник: football.ua
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Теги

Шахтер Донецк Ринат Ахметов Роберто Де Дзерби

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