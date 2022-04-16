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Ахметов: «Мы все отстроим свободную и успешную Украину»

Президент «Шахтера» также высказался о трагедии Мариуполя
Футбол Украинская Премьер-лига
16 апреля 23:40
Ахметов: «Мы все отстроим свободную и успешную Украину»
Ринат Ахметов / Фото: Twitter

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о трагедии Мариуполя – города, который страдает от рашистов. Его цитирует Reuters.

«Мариуполь – мировая трагедия и мировой пример героизма. Для меня Мариуполь был и всегда будет украинским городом. Верю, что наши отважные воины защитят город, но понимаю, как им тяжело. Война, конечно, не время для ссор. Мы построим всю Украину.

В феврале разговаривал с людьми на улицах Мариуполя, встречался с рабочими. Мои амбиции – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы (новое производство), чтобы мариупольская сталь могла конкурировать на мировых рынках по-прежнему.

Для нас война началась в 2014 году. Мы потеряли все свои активы и в Крыму, и на временно оккупированной территории Донбасса. Мы потеряли свой бизнес, но это сделало нас более жесткими и сильными.

Я уверен, что СКМ как крупнейший частный бизнес страны будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины. Нам, безусловно, нужна беспрецедентная программа международной реконструкции, план Маршалла для Украины. Я верю, что мы все отстроим свободную, европейскую, демократическую и успешную Украину после нашей победы в этой войне».

Ранее Ахметов назвал президента рф владимира путина военным преступником.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Ринат Ахметов

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