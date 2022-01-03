Ахметов: «На смену Тайсону, Марлосу и Дентиньо приходят очень талантливые игроки»

Ринат Ахметов / Фото - ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов подвел итоги 2021 года для «горняков».

Он хочет играть в красивый, интеллектуальный, атакующий футбол. Именно такой футбол любите и цените вы, наши болельщики. Я уверен, что Роберто сделает «Шахтер» еще сильнее, еще успешнее, а впереди нас ждет много ярких побед и самых высоких достижений.

2021 год стал для нас и годом смены поколений. Клуб покинули футболисты, которые на протяжении долгих лет играли ключевые роли в команде. Тайсон, Марлос, Дентиньо – каждый из этих игроков вписал свое имя в историю «Шахтера». Спасибо им за важные победы и трофеи, за красивый футбол и, самое главное, за яркие эмоции!

Сегодня можно твердо сказать, что «Шахтер» готов к переменам, потому что на смену прежним лидерам приходят очень талантливые и перспективные игроки. Мудрик, Трубин, Бондарь, Судаков, Сикан, Бондаренко и многие-многие другие – это не только будущее, но уже и настоящее нашего клуба и всего украинского футбола.

Роберто Де Дзерби не боится доверять молодым футболистам, а результат этого доверия – стремительный рост и прогресс игроков. Каждый из них уже успел проявить себя на поле и заслужил аплодисменты. Но это начало большого пути. Успех принесет только ежедневный самоотверженный труд. И тогда им будет аплодировать вся Европа.