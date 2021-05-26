Ахметов: «О таланте Де Дзерби говорит вся Европа и весь мир»

Президент «Шахтера» – о причинах выбора итальянского специалиста

Ахметов и Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал, почему клуб выбрал Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера команды.

В некотором роде символизм: ровно 20 лет назад, в 2001 году, в «Шахтер» пришел итальянец Невио Скала и «Шахтер» выиграл первое золото. Сейчас снова итальянец…

Это очень хорошо, потому что с Невио Скалой мы тогда выиграли первое чемпионство и он оставил очень хороший, яркий след. Мы всегда его помним. Это было первое чемпионство «Шахтера». Это было 11 июня 2002 года. Тогда трофей был в наших руках. А 27 мая 2002 года Скала выиграл еще и Кубок Украины. В тот год мы выиграли и Кубок, и чемпионство. И в финале мы тогда обыграли киевское «Динамо» 3:2, если помните, в дополнительное время.

Вы смотрели за игрой «Сассуоло», предыдущей команды Де Дзерби? Что вам нравилось? Вы всегда глубоко в деталях футбола, в тактических моментах. Чем подкупил талант Де Дзерби?

Об этом таланте говорит вся Европа и весь мир. Его команда, с кем бы она ни играла, всегда владеет мячом, она контролирует мяч, несмотря на то, что совсем разные бюджеты. Все-таки итальянский чемпионат – очень сильный чемпионат сегодня, который интересно смотреть, с огромной конкуренцией. Впервые за последние годы чемпионство не выиграл «Ювентус». «Интер» сколько лет к этому шел, не мог выиграть – сейчас выиграл. Посмотрите сегодня на шестое-седьмое место – одинаковые очки у «Ромы» и «Сассуоло». С кем бы команда ни играла… Вы посмотрите, как они играли с «Аталантой». Это была тоже очень интересная игра. Со всеми соперниками, с лидерами команда «Сассуоло» не была мальчиками для битья. Они в принципе контролировали мяч и атаковали. Они заставляли нервничать всех лидеров и, когда получалось, обыгрывали лидеров в том числе.

Вы собирали мнения, когда думали о Де Дзерби. С кем кроме клуба вы общались? Возможно, с Андреем Шевченко, Невио Скалой, еще кем-то?

Нет-нет, я доверяю своей команде, своей клубной команде, которая по большому-то счету убеждена в том, что она делает, убеждена в выборе. Их мнения мне достаточно. Но если вы хотите спросить у других, то вы можете спросить! Все, кто интересуется футболом, вам скажут, что Де Дзерби – это очень сильное решение «Шахтера».

Вы смотрели за Роберто. Смотрел ли Роберто за «Шахтером»? Какие у него впечатления от команды? На кого он обращал внимание? Что ему понравилось в «Шахтере»?

У Роберто очень глубокий аналитический склад ума. Я убежден в том, что он смотрел, глубоко знает весь наш состав, наш стиль игры, во что мы играем и как мы играем. И перед тем, как прийти к нам, у него было много других предложений, но он выбрал нас. Почему? Потому что считает, что этот проект – именно тот, которым мы будем гордиться.

Накануне клубу исполнилось 85 лет. Сегодня – объявление нового тренера, в определенной степени тоже символизм и новые ожидания. Что бы вы сказали болельщикам в связи с приходом нового главного тренера?

Болельщикам я могу сказать только одно: у нас амбициозный клуб и амбициозные болельщики. Мы всегда будем ставить перед собой самые амбициозные цели и делать все для того, чтобы радовать болельщиков своей качественной и красивой игрой.

Ахметов также сообщил, что Де Дзерби был единственным кандидатом на пост наставника «Шахтера».