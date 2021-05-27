Ахметов объяснил, чего не хватило «Шахтеру» для выхода в финал Лиги Европы в прошлом сезоне

«Горняки» уступили «Интеру» на стадии 1/2 финала

Ринат Ахметов / Фото: УНИАН

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов объяснил, почему «Шахтер» уступил «Интеру» в полуфинале Лиги Европы в 2020-м году. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– В прошлом сезоне «Шахтер» дошел до полуфинала Лиги Европы. Чувствовали ли вы, что мы можем повторить успех 2009 года и во второй раз в истории клуба завоевать европейский трофей?

– Ну, мы играли хорошо. Мы дошли до полуфинала очень яркой, красивой, атакующей игрой. Думаю, что наша игра нравилась очень многим болельщикам. То есть «Шахтер» действительно демонстрировал и красоту, и уверенность, и он умел побеждать. Но для того чтобы выигрывать европейские трофеи, должен быть набор деталей и в то же время везение.

Нам попался очень сильный «Интер», и, к сожалению, у нас не получилось. В 2009 году у нас в полуфинале было киевское «Динамо». 30 апреля мы сыграли на выезде вничью, а 7 мая – победили 2:1. 20 мая мы обыграли «Вердер». Это были прекрасные, счастливые минуты для всех нас, для всех наших болельщиков.

– Чего не хватило в прошлом сезоне в полуфинале? Удачи?

– Нет. Не хватило сил обыграть «Интер». «Интер» очень сильный. Посмотрите, что «Интер» делает в национальном чемпионате. Это действительно очень мощная команда, которая за 4 тура до окончания чемпионата Италии уже празднует чемпионство с большим отрывом. И то, что мы вышли из этой группы, где «Реал», «Интер» и «Боруссия» М, заняли третье место. Это говорит о многом.



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