Ахметов оценил прошедшие пять лет для «Шахтера»
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов оценил в интервью Shakhtar TV прошедшие пять лет для донецкого клуба.
Тяжело дать оценку только за последние 5 лет. В этом году, 11 октября, будет 25 лет, как я служу «Шахтеру». Поэтому могу сказать, что за 25 лет мы переживали. А если брать последние 5 лет…
Наверное, игра с мадридским «Реалом». После первого тайма мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников Академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их победили 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с «Реалом», мы не проиграли «Интеру» и вышли из самой сложной группы. Это было здорово.
Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи.
Аметов также поделился мыслями о том, чего не хватило «Шахтеру» для выхода в финал Лиги Европы в прошлом сезоне.
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