Ахметов оценил прошедшие пять лет для «Шахтера»

Ринат Ахметов / Фото - ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов оценил в интервью Shakhtar TV прошедшие пять лет для донецкого клуба.

Наверное, игра с мадридским «Реалом». После первого тайма мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников Академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их победили 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с «Реалом», мы не проиграли «Интеру» и вышли из самой сложной группы. Это было здорово.

Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи.