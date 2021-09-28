Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба

Президент «Шахтера» также рассказал, что ему позволило 25 лет оставаться во главе «горняков»

Ринат Ахметов / Фото - Футбол 1/2/3

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов ответил на вопрос о возможном приобретении итальянского клуба. Его слова передает пресс-служба «горняков» со ссылкой на La Repubblica.

Вы – один из богатейших украинцев. Хотели бы купить итальянский футбольный клуб?

Я горжусь тем, что уже 25 лет являюсь президентом донецкого «Шахтера».

В Италии владельцы клубов очень часто меняются. Вы же являетесь президентом «Шахтера» с 1996 года. В чем секрет такой долгой истории владения футбольным клубом?

Вы меня хотите сменить или отправляете в другой клуб? На самом деле секрет очень простой: я люблю «Шахтер», люблю наш родной город, Донецк, люблю наших болельщиков. Для меня большая честь – служить клубу 25 лет. И я очень надеюсь, что буду служить ему и дальше.

Ранее «Шахтер» сумел добыть очко с «Интером», несмотря на потерю лидера атак (0:0).