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Ахметов рассказал, будет ли «Шахтер» усиливаться в зимнее трансферное окно

Президент «горняков» не дал однозначного ответа на вопрос
Футбол Украинская Премьер-лига
6 декабря 07:32
Ахметов рассказал, будет ли «Шахтер» усиливаться в зимнее трансферное окно
Ринат Ахметов / Фото: Getty Images

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире программы «Великий футбол» рассказал о том, будет ли усиление у донецкой команды в зимнее трансферное окно.

- Если говорить о трансферах, вы инвестировали этим летом очень большие деньги в новых игроков и в тренерский штаб. И по стечению обстоятельств, сломался Траоре, травмы постоянно достают Педриньо. Как вы пережили то, что ваши инвестиции, как в казино, раз – и ставка не сыграла?

– Мы идем правильным путем. Тренерский штаб идет правильным путем. Победа – это не всегда правильная дорога. И если в твоих руках победа, это не всегда значит, что ты идешь правильно. Если в твоих руках поражение, это не всегда значит, что ты идешь неправильно.

Я могу сказать, что, я убежден, что футбольный клуб «Шахтер» идет очень правильной дорогой. Здесь нужно терпение, и с моей стороны будет однозначно поддержка тренерскому штабу, и я готов инвестировать еще в новых игроков.

Кого мы будем покупать? Ну, если мы увидим игроков, которые усилят игру нашей команды, мы обязательно это сделаем.

- Можно в это зимнее межсезонье ожидать усиление?

– Мы бы этого хотели, но не для того, чтобы отчитаться перед средствами массовой информации, что мы кого-то купили. Мы хотим купить не для видимости, а для усиления.

Поэтому если мы увидим тех игроков, которые нам нужны, если мы увидим игроков, которые помогут нам, если мы увидим игроков, которые сделают спектакль на поле, если мы увидим игроков, которыми мы будем восхищаться – мы обязательно это сделаем.

- Вы приобрели игроков, играющих в Европе. Несколько изменилась стратегия трансферная?

– Мы купили тех игроков, которых попросил Роберто.

- Но нет уже такой четкой стратегии – брать молодых бразильцев?

– Ну мы же не купили моих ровесников, мы купили молодых игроков, и я хочу сказать – это очень сильные и качественные игроки. Смотрите, Траоре играл в «Аяксе», Марлон – он его хорошо его знает. Это тоже опытный игрок, хороший игрок.

Педриньо, я думаю, в него тоже все влюбились, ему 23 года. Мы хотели купить Педриньо тогда, когда он еще играл в «Коринтианс». То есть, мы будем покупать тех игроков, которые усилят игру нашей команды.


В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» идет нога в ногу с «Динамо». С еврокубков донецкая команда уже вылетела.

Петр Приходько
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Теги

Ринат Ахметов Шахтер Донецк

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