Ахметов рассказал, что ему импонирует в Де Дзерби

Ринат Ахметов / Фото - ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в эфире программы «Великий футбол» дал свою оценку первому полугодию работы главного тренера Роберто Де Дзерби с командой.

Мы играли с мадридским «Реалом» на выезде, проиграли 2:1, а по игре мы не должны были проигрывать этот матч. Мы играли с «Интером», 2:0 проиграли, но по игре, особенно в первом тайме, мы играли очень неплохо. Я считаю, что Роберто и команда заслуживают огромного уважения.

Эмоциональность Де Дзерби? Мне это очень импонирует. Вообще я хочу сказать, мне очень импонирует тренерский штаб, вы посмотрите, какие они мотиваторы. Я думаю, болельщики иногда смотрят и за футболом, и за скамейкой. Им же интересно еще посмотреть, как Роберто бегает.

Я хочу сказать, он душой переживает. Он любит футбол душой, всем сердцем. Тренерский штаб – это одна команда. Как они переживают каждую секунду игры! Это заслуживает огромного уважения и восхищения. Мне это очень нравится.

Когда я болею, мое лицо может украсить поминки. Но я хочу сказать, это мне не нравится. А вот как ведет себя Роберто – мне нравится. Я убежден, что у нас как минимум добавится две-три трибуны болельщиков, и они будут ходить на Роберто.