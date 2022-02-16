Ахметов: «Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине»

Фото: ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов посетил Мариуполь и высказался о ситуации в стране.

Почему я здесь, именно сегодня, 16 февраля? Сегодня весь мир за нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу. У нас с вами одна цель - сильные и успешные предприятия, сильный, красивый, мирный, и успешный Мариуполь, сильная, единая, независимая, целостная и успешная Украина.

Моя формула успеха состоит из трех компонентов – любить, верить и знать. Мы любим Мариуполь, мы любим Украину. Мы верим в них.

И я знаю точно, что вместе мы добьемся огромных успехов. В этом году мы инвестируем 1 миллиард долларов в новое производство. Мы построим университет. Мы сделаем все, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольцев достойны работа, зарплата и счастливая жизнь.

Мы сегодня в 120 км от моего родного Донецка. Я не был в своем родном любимом городе 8 лет. У меня есть мечта: чтобы на «Донбасс Арене» играл гимн Лиги Чемпионов, чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед моими земляками».