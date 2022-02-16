Ахметов: «Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине»
Ахметов: «Серебряные медали больше идут конкурентам «Шахтера»
Президент «горняков» заявил, что делает все для завоевания своей командой золотых наград
Ринат Ахметов / Фото - Футбол 1/2/3
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки УПЛ.
Делаю все для того, чтобы в наших руках были золотые медали, а в руках «Динамо» – серебряные. Мне кажется, золотые нам больше идут, а серебряные идут лучше нашим конкурентам.
Это футбол, спорт, борьба и конкуренция. Каждый клуб борется, и я хочу, чтобы мы узнали победителя в последнем туре, и чтобы им обязательно был наш «Шахтер».
Ахметов также заявил, что счастливый Донецк может быть только в Украине.
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