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Ахметов: «Шахтер» снова хочет выиграть европейский трофей, но без «Донбасс-Арены» это сделать непросто»

Президент верит, что клуб движется в правильном направлении
Футбол Украинская Премьер-лига
12:59
Ахметов: «Шахтер» снова хочет выиграть европейский трофей, но без «Донбасс-Арены» это сделать непросто»
Ринат Ахметов / Фото: Twitter

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался об амбициях донецкого клуба. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Каковы сейчас амбиции «Шахтера»? Можете выделить одну? Что бы хотелось?

– Что бы хотелось выиграть? Конечно, хочется выиграть европейский трофей. Это непросто. Без «Донбасс Арены», без своего стадиона. Мы все-таки играем на чужих полях. В чемпионате – выигрывать, в Кубке – выигрывать. Это понятно. И делать все для того, чтобы у нас была очень сильная команда, и мы шли в Европе вперед, вперед и вперед. Нам нужны победы в Европе.

– Мы надеемся, что за ближайшие 5 лет «Шахтер» будет вновь держать европейский трофей и все наши мечты сбудутся.

– Смотрите, мы же работаем все-таки для чего? Мы же все равно хотим побеждать в Европе – все для этого делаем. Просто сегодня посмотрите на Лигу Европы, какая там конкуренция. Такая же, как и в Лиге чемпионов. Там сумасшедшие команды. Непросто выигрывать Лигу Европы. Но мы все равно ставим перед собой самые амбициозные цели, будем покупать таких игроков, приглашать лучших тренеров, развивать академию, чтобы наши футболисты были очень сильные, чтобы радовали нас. Наши амбиции такие – нацеленные на победы.

Ранее новоиспеченный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби рассказал, какие позиции он усилил бы в донецкой команде.

Петр Приходько
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Теги

Ринат Ахметов Шахтер Донецк

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