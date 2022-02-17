Судаков: «Конечно, вижу себя футболистом основы «Шахтера»
Ахметов: «Судаков и Мудрик играют не из-за украинского паспорта»
Президент «Шахтера» – о молодых талантах «горняков»
17 февраля 19:51
Ринат Ахметов / Фото: Интерфакс
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о молодых игроках донецкой команды.
«Мы покупали, покупаем и будем покупать сильных игроков. С одной стороны, мы купили одних игроков. С другой стороны, вы видите, и Судаков, и Мудрик, наши молодые футболисты, играют не из-за украинского паспорта, а потому что они сильные, креативные игроки, которые нам нужны, которые нам помогут, нас усилят.
Я убежден, что мы создаем очень сильную команду, которой будем гордиться. Команда будет радовать болельщиков».
Ранее Ахметов высказался о борьбе за чемпионство с «Динамо» в УПЛ.
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