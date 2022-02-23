Ахметов: «Украина в опасности. Будем делать все, чтобы ее защитить»

Ринат Ахметов / Фото - ФК Шахтер

Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал «Украинской правде» запланированную на 23 февраля встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Поэтому я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать – и это миллиарды долларов – в украинскую экономику, в новые рабочие места. От этого выигрывает Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес… Людей в беде мы не оставим.

Работа, которую я буду делать, она будет очень честная и прозрачная. Украину мы любим, в нее верим. Убежден, из этой ситуации и Украина, и украинцы выйдут сильнее.

Выходили ли на меня представители российской власти? Нет. Это вообще исключено даже.