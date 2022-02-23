Ахметов: «Украина в опасности. Будем делать все, чтобы ее защитить»
Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал «Украинской правде» запланированную на 23 февраля встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обязательно мне говорить, сколько я буду, сколько не буду Украине? Я был здесь, буду здесь. Мне кажется, главное, что я делаю, а не сколько я здесь нахожусь или не нахожусь. Украина в опасности. Будем делать все, чтобы ее защитить: защитить наш суверенитет, нашу целостность, нашу независимость, а самое главное – людей.
Поэтому я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать – и это миллиарды долларов – в украинскую экономику, в новые рабочие места. От этого выигрывает Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес… Людей в беде мы не оставим.
Работа, которую я буду делать, она будет очень честная и прозрачная. Украину мы любим, в нее верим. Убежден, из этой ситуации и Украина, и украинцы выйдут сильнее.
Выходили ли на меня представители российской власти? Нет. Это вообще исключено даже.
Ранее сообщалось, что компания Ахметова СКМ оплатит 1 миллиард гривен налогов заранее.
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