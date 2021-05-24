«Шахтеру» исполнилось 85 лет
Ахметов: «Верю, что на «Донбасс Арене» снова прозвучит гимн Лиги чемпионов»
Президент «Шахтера» сожалеет, что клуб празднует юбилей в дали от Донецка
Ринат Ахметов / Фото: shakhtar.com
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов выразил сожаление, что свое 85-летие донецкий клуб празднует не в Донецке. Слова президента приводит сайт клуба.
«К сожалению, свое 85-летие «Шахтер» встречает вдали от дома. Нам всем очень не хватает нашего родного Донецка и нашей прекрасной «Донбасс Арены», на которой приходилось непросто любому сопернику «Шахтера».
Но я верю, что на «Донбасс Арене» снова прозвучит гимн Лиги чемпионов и что на ее поле наша команда завоюет множество новых трофеев».
Также «Шахтер» поздравил Сергей Палкин.