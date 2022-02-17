Ахметов: «Возможно, Мораес забил чемпионский мяч»

Бразилец вернулся на поле в конце 2021-го годи с разу же отличился

Фото: ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о нападающем команды Жуниоре Мораесе и вспомнил его победный гол в ворота «Александрии» (2:1) в последнем туре УПЛ перед зимней паузой.

«Мораес моментально помог нам после своего возвращения. У нас была тяжелая игра с «Александрией», где мы проигрывали 0:1, потом сравняли, и через 2-3 минуты после появления на поле Жуниор забил важный гол. Возможно, это даже был чемпионский гол, ведь он позволил нам набрать важные очки».

Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» отстает от «Шахтера» на 2 очка.