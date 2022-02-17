Судаков: «Конечно, вижу себя футболистом основы «Шахтера»
Ахметов: «Возможно, Мораес забил чемпионский мяч»
Бразилец вернулся на поле в конце 2021-го годи с разу же отличился
17 февраля 17:44
Фото: ФК Шахтер
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о нападающем команды Жуниоре Мораесе и вспомнил его победный гол в ворота «Александрии» (2:1) в последнем туре УПЛ перед зимней паузой.
«Мораес моментально помог нам после своего возвращения. У нас была тяжелая игра с «Александрией», где мы проигрывали 0:1, потом сравняли, и через 2-3 минуты после появления на поле Жуниор забил важный гол. Возможно, это даже был чемпионский гол, ведь он позволил нам набрать важные очки».
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» отстает от «Шахтера» на 2 очка.
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