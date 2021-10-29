«Аль-Айн» впервые уступил под руководством Реброва, но вышел в следующую стадию кубка ОАЭ
«Аль-Ахли» Реброва трижды потерял очки в четырех последних матчах
Тем не менее, команда сохраняет лидерство в чемпионате
29 октября 21:50
Фото - Аль-Айн
В восьмом туре чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» сыграл вничью с дубайским «Аль-Ахли».
Под перерыв команды обменялись забитыми мячами. На гол Лабы той же монетой ответил Эдуарду.
В компенсированное время ко второму тайму вторую желтую карточку заработал Аббас. Однако подопечные Сергея Реброва не успели воспользоваться большинством.
«Аль-Айн», несмотря на три ничьи в четырех последних матчах, лидирует в турнирной таблице. «Аль-Джазира» отстает на два очка.
Чемпионат ОАЭ, 8 тур
«Аль-Ахли» Дубай – «Аль-Айн» 1:1
Голы: Эдуарду, 45+1 – Лаба, 44Удаление: Аббас («Аль-Ахли», вторая желтая)
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