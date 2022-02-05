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«Аль-Айн» Реброва одержал 10-ю победу в чемпионате
Команде на это потребовалось 14 туров
05 февраля 16:32
Фото - Аль-Айн
В 14-м туре чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» разгромил «Хаур-Факкан».
Первый тайм остался за подопечными Сергея Реброва. Рахими с игры и Лаба с пенальти обеспечили преимущество в два мяча.
Нассер после перерыва подарил надежду гостям. Однако Гуанка вернул разрыв в два гола. А дубль тоголезского форварда принес разгромную победу хозяевам. Это десятая «виктория» в текущем сехону.
«Аль-Айн» лидирует в турнирной таблице, опережая «Аль-Вахда» на 6 очков.
Чемпионат ОАЭ, 14 тур
«Аль-Айн» – «Хаур-Факкан» 4:1Голы: Рахими, 19, Лаба, 41 (пен.), 64, Гуанка, 59 – Нассер, 50
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