«Аль-Айн» Реброва одержал 10-ю победу в чемпионате

Команде на это потребовалось 14 туров

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В 14-м туре чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» разгромил «Хаур-Факкан».

Первый тайм остался за подопечными Сергея Реброва. Рахими с игры и Лаба с пенальти обеспечили преимущество в два мяча.

Нассер после перерыва подарил надежду гостям. Однако Гуанка вернул разрыв в два гола. А дубль тоголезского форварда принес разгромную победу хозяевам. Это десятая «виктория» в текущем сехону.

«Аль-Айн» лидирует в турнирной таблице, опережая «Аль-Вахда» на 6 очков.

Чемпионат ОАЭ, 14 тур

«Аль-Айн» – «Хаур-Факкан» 4:1

Рахими, 19, Лаба, 41 (пен.), 64, Гуанка, 59 – Нассер, 50