«Аль-Айн» Реброва снова остановился в шаге от пяти побед подряд, уступив в чемпионате

Команду украинского специалиста остановил главный конкурент за титул

Фото - Аль-Айн

В 13-м туре чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» на выезде уступил «Аль-Шаржа».

Уже к середине первого тайма хозяева повели в два мяча. Отличились Кайо и Луанзиньо.

После перерыва подопечные Сергея Реброва оказывали давление с владением 70%, но не смогли пробить оборону соперника. Таким образом, вновь оборвалась 4-матчевая победная серия команды в текущем сезоне.

«Аль-Айн», несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице с отрывом в семь очков от «Аль-Шаржа».

Чемпионат ОАЭ, 13 тур

«Аль-Шаржа» – «Аль-Айн» 2:0

Кайо, 11, Луанзиньо, 18