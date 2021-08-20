«Аль-Айн» Реброва стартовал с победы в чемпионате ОАЭ

«Хаур-Факкан» потрепал нервы команде украинского специалиста

Фото - Аль-Айн

В первом туре чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» на выезде переиграл «Хаур-Факкан».

Подопечные Сергея Реброва владели ощутимым преимуществом в первом тайме. Команда закономерно выиграла его благодаря голу Лабы.

Однако сразу после перерыва соперник счет сравнял силами Аль Хаммади. Хозяева перехватили инициативу во второй 45-минутке. Но, несмотря на это, гости нашли в себе силы, чтобы снова выйти вперед. Тоголезец оформил дубль. А в концовке Куаме забил и третий мяч.

«Аль-Айн» добыл победу и набрал первые три очка в турнирной таблице.

Чемпионат ОАЭ, 1 тур

«Хаур-Факкан» – «Аль-Айн» 1:3

Аль Хаммади, 48 – Лаба, 37, 74 (пен.), Куаме, 88