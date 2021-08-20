На Исполкоме УАФ обсуждали вопрос о назначении Реброва тренером сборной Украины
«Аль-Айн» Реброва стартовал с победы в чемпионате ОАЭ
«Хаур-Факкан» потрепал нервы команде украинского специалиста
20:12
Фото - Аль-Айн
В первом туре чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» на выезде переиграл «Хаур-Факкан».
Подопечные Сергея Реброва владели ощутимым преимуществом в первом тайме. Команда закономерно выиграла его благодаря голу Лабы.
Однако сразу после перерыва соперник счет сравнял силами Аль Хаммади. Хозяева перехватили инициативу во второй 45-минутке. Но, несмотря на это, гости нашли в себе силы, чтобы снова выйти вперед. Тоголезец оформил дубль. А в концовке Куаме забил и третий мяч.
«Аль-Айн» добыл победу и набрал первые три очка в турнирной таблице.
Чемпионат ОАЭ, 1 тур
«Хаур-Факкан» – «Аль-Айн» 1:3Голы: Аль Хаммади, 48 – Лаба, 37, 74 (пен.), Куаме, 88
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