«Аль-Айн» Реброва вылетел в 1/4 Кубка президента ОАЭ

Второе поражение подряд для клуба

Сергей Ребров / фото - FootBoom

В матче 1/4 Кубка президента ОАЭ «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва уступил «Аль-Васлю» со счетом 1:2.

Несмотря на то, что именно команда украинца смогла открыть счет, реализовав пенальти, но они не смогли удержать счет, пропустив дважды. Второй мяч в их ворота влетел на 92-й минуте.

Таким образом клуб покинул турнир на ранней стадии во втором сезоне подряд. В прошлой кампании команда завершила выступление в соревновании в 1/8.

Это поражение стало вторым подряд для подопечных Реброва.

Напомним, «Аль-Айн» Реброва подписал игрока «Шерифа».