«Аль-Айн» Реброва снова остановился в шаге от пяти побед подряд, уступив в чемпионате
«Аль-Айн» Реброва вылетел в 1/4 Кубка президента ОАЭ
Второе поражение подряд для клуба
15:45
Сергей Ребров / фото - FootBoom
В матче 1/4 Кубка президента ОАЭ «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва уступил «Аль-Васлю» со счетом 1:2.
Несмотря на то, что именно команда украинца смогла открыть счет, реализовав пенальти, но они не смогли удержать счет, пропустив дважды. Второй мяч в их ворота влетел на 92-й минуте.
Таким образом клуб покинул турнир на ранней стадии во втором сезоне подряд. В прошлой кампании команда завершила выступление в соревновании в 1/8.
Это поражение стало вторым подряд для подопечных Реброва.
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