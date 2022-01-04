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«Аль-Айн» Реброва вырвал путевку в полуфинал Кубка ОАЭ в сумасшедшем противостоянии с 13 голами

Подопечные украинского специалиста снова устроили голевую феерию
Футбол Украинские легионеры
19:28
«Аль-Айн» Реброва вырвал путевку в полуфинал Кубка ОАЭ в сумасшедшем противостоянии с 13 голами
Фото - Аль-Айн

В ответном матче четвертьфинала финала Кубка ОАЭ «Аль-Айн» на выезде переиграл «Аль-Васл».

Команды снова выдали голевую феерию после 3:3 в первой игре. В общей сложности за две встречи было забито 13 мячей.

Первый и последний голы встречи остались за гостями. Обе команды выходили вперед и отыгрывались, но путевку в следующий раунд завоевали подопечные Сергея Реброва. Победное взятие ворот с пенальти оформил Лаба.

Соперник «Аль-Айна» в полуфинале определится позже.

Кубок ОАЭ, четвертьфинал, ответный матч

«Аль-Васл» – «Аль-Айн» 3:4 (первый матч – 3:3)

Голы: Сантос, 14 (автогол), Адриэлсон, 19, Джума, 60 – Гуанка,
5, 53, Сантос, 66, Лаба, 83 (пен.)

Видеообзор матча:
Сергей Стаднюк
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Теги

Сергей Ребров Аль-Айн Кубок ОАЭ (футбол)

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