Стаховский рассказал, как чуть не проиграл в теннис Реброву
«Аль-Айн» Реброва вырвал путевку в полуфинал Кубка ОАЭ в сумасшедшем противостоянии с 13 голами
Подопечные украинского специалиста снова устроили голевую феерию
19:28
Фото - Аль-Айн
В ответном матче четвертьфинала финала Кубка ОАЭ «Аль-Айн» на выезде переиграл «Аль-Васл».
Команды снова выдали голевую феерию после 3:3 в первой игре. В общей сложности за две встречи было забито 13 мячей.
Первый и последний голы встречи остались за гостями. Обе команды выходили вперед и отыгрывались, но путевку в следующий раунд завоевали подопечные Сергея Реброва. Победное взятие ворот с пенальти оформил Лаба.
Соперник «Аль-Айна» в полуфинале определится позже.
Кубок ОАЭ, четвертьфинал, ответный матч
«Аль-Васл» – «Аль-Айн» 3:4 (первый матч – 3:3)Голы: Сантос, 14 (автогол), Адриэлсон, 19, Джума, 60 – Гуанка,
5, 53, Сантос, 66, Лаба, 83 (пен.)
Видеообзор матча:
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