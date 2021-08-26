«Аль-Айн» с Ребровым возглавил турнирную таблицу эмиратского чемпионата

Команда одержала вторую победу подряд

Сергей Ребров / фото - FootBoom

Эмиратский «Аль-Айн» одержал вторую подряд победу во внутреннем чемпионате, одолев «Эмирейтс клаб» со счетом 2:0.

Подопечные Сергея Реброва возглавили турнирную таблицу, но один из конкурентов, «Аль-Вахда» имеет еще один матч в запасе.

Голы за «Аль-Айн» в том поединке забивали Яссин Мерия и Лаба Коджо.

Этим летом Ребров мог возглавить национальную сборную Украины, но так как он подписал контракт с эмиратским клубом буквально пару месяцев назад, он не смог покинуть солнечную страну.

Если бы специалист расторгнул контракт, ему пришлось бы выплачивать непосильную сумму клубу и агентам.

Вместо него на этот пост назначили Александра Петракова. Новый тренер сборной хочет видеть в своем штабе Олега Гусева, и в «Динамо» уже назвали условие, при котором отпустят специалиста в национальную команду.