Сын Реброва: «У папы есть амбиции возглавить сборную Украины»
«Аль-Айн» впервые уступил под руководством Реброва, но вышел в следующую стадию кубка ОАЭ
Команда обеспечила себе результат еще в первом матче
19:01
фото - ФК Аль-Айн
В ответной игре кубка ОАЭ «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва на выезде играл с «Эмирейтс».
Первый и единственный гол во встрече забил защитник хозяев Сантос де Хесус. В добавленное время хозяевам удалось еще раз отправить мяч в сетку, но взятие ворот было отменено.
Первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Аль-Айна», поэтому по результату двух матчей именно гости вышли в следующий этап.
Это поражение стало для Реброва первым у руля эмиратской команды.
Ранее сын специалиста рассказал об амбициях отца стать тренером сборной Украины.
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