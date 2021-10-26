«Аль-Айн» впервые уступил под руководством Реброва, но вышел в следующую стадию кубка ОАЭ

Команда обеспечила себе результат еще в первом матче

фото - ФК Аль-Айн

В ответной игре кубка ОАЭ «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва на выезде играл с «Эмирейтс».

Первый и единственный гол во встрече забил защитник хозяев Сантос де Хесус. В добавленное время хозяевам удалось еще раз отправить мяч в сетку, но взятие ворот было отменено.

Первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Аль-Айна», поэтому по результату двух матчей именно гости вышли в следующий этап.

Это поражение стало для Реброва первым у руля эмиратской команды.

Ранее сын специалиста рассказал об амбициях отца стать тренером сборной Украины.