Журналист As: «Уход Мбаппе из ПСЖ неизбежен в случае приезда Месси»
«Аль-Садд» предложил Месси трехлетний контракт на 1 миллиард евро
Катарский клуб тренирует Хави
Лионель Месси / фото - uefa.com
Катарский клуб «Аль-Садд» сделал щедрое предложение нападающему Лионелю Месси, находящемуся в статусе свободного агента, в виде трехлетнего контракта на сумму в 1 миллиард евро, сообщает 101 Great Goals.
«Аль-Садд» тренирует бывший одноклубник Месси по «Барселоне» Хави.
Контракт Месси с каталонским клубом истек 30 июня. Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за сине-гранатовых. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Халифа бин Хамад Аль-Тани сообщил, что ПСЖ согласовал условия личного контракта с Лионелем Месси.
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