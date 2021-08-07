«Аль-Садд» предложил Месси трехлетний контракт на 1 миллиард евро

Катарский клуб тренирует Хави

Лионель Месси / фото - uefa.com

Катарский клуб «Аль-Садд» сделал щедрое предложение нападающему Лионелю Месси, находящемуся в статусе свободного агента, в виде трехлетнего контракта на сумму в 1 миллиард евро, сообщает 101 Great Goals.

«Аль-Садд» тренирует бывший одноклубник Месси по «Барселоне» Хави.

Контракт Месси с каталонским клубом истек 30 июня. Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за сине-гранатовых. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Халифа бин Хамад Аль-Тани сообщил, что ПСЖ согласовал условия личного контракта с Лионелем Месси.