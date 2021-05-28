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Алаба будет зарабатывать 12 миллионов евро в «Реале»

Австрийцу предложили жирный контракт
Футбол Примерa (Испания)
12:59
Алаба будет зарабатывать 12 миллионов евро в «Реале»
Давид Алаба / фото - Eurosport

Мадридский «Реал» предложил защитнику Давиду Алабе зарплату в 12 миллионов евро, сообщает El Confidential.

Как ранее известил инсайдер Fabrizio Romano, Алаба уже прошел медобследование в Мадриде и будет представлен в качестве игрока «сливочных» на этой неделе.

В новом клубе австрийский универсал будет зарабатывать около 12 миллионов евро в год, а также получит подписной бонус в размере 15 миллионов евро.

Алаба провел за «Баварию» в общей сложности 281 матч. В составе мюнхенцев он 10 раз становился чемпионом Германии, по 6 раз обладателем Кубка и Суперкубка страны, и по два раза выигрывал Лигу Чемпионов, Суперкубок UEFA и клубный чемпионат мира.

Приход Алабы означает перемены в центральной линии обороны «Реала». Команду, скорее всего, летом покинет Рафаэль Варан или Серхио Рамос.

Напомним, ранее «Реал» расстался с Зинедином Зиданом.

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Теги

Давид Алаба Реал Мадрид (футбол) Бавария

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