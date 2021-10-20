Бензема: «Шахтер» – грозный соперник, но мы контролировали игру»
Алаба: «Футбол «Шахтера» не был для нас секретом»
Защитник – о победе в матче ЛЧ
11:10
Фото: Marca
Защитник «Реала» Давид Алаба прокомментировал победу над «Шахтером» в матче 3 тура группы Лиги чемпионов.
«Мы понимали, что «Шахтер» хочет быть с мячом постоянно и держать мяч медленно. Идея была в том, чтобы стоять и ждать. Это дало результат. Перед матчем мы понимали, что это будет непростая игра для нас. Тренер хорошо проанализировал соперника. Нам дали определенные задачи.
Мы готовились к тому, чтобы отдать им мяч и контролировать игру, но ждать. Мы не дали им шансов, их футбол не был для нас секретом».
«Шахтер» идет последним в своей группе.
«Горняки» еще не побеждали в этом розыгрыше ЛЧ.
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