Алаба: «Футбол «Шахтера» не был для нас секретом»

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Защитник «Реала» Давид Алаба прокомментировал победу над «Шахтером» в матче 3 тура группы Лиги чемпионов.

Мы готовились к тому, чтобы отдать им мяч и контролировать игру, но ждать. Мы не дали им шансов, их футбол не был для нас секретом».