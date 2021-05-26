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Алаба прибыл в Мадрид
Защитник станет игроком «Реала»
15:40
Фото: Eurosport
Защитник «Баварии» Давид Алаба прибыл в Мадрид.
Его заметили в столице Испании 26 мая. Об этом сообщают Marca и AS.
Отмечается, что он посетил тренировочную базу «Реала» и начал подыскивать себе жилье. Контракт будет подписан вечером либо уже 27 мая.
Алаба перейдет в «Реал» свободным агентом.
В «Баварии» австриец провел 12 лет.
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