Алаба: «Пройти в мюнхенский четвертьфинал было бы невероятно»
Шанс еще раз сыграть на родном стадионе
Давид Алаба / фото - Goal
Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 Евро-2020 против сборной Италии. Слова хавбека приводит официальный сайт UEFA.
«Пройти в мюнхенский четвертьфинал было бы невероятно. У каждого из нас тогда сбудется еще одна мечта. Но пока мы об этом не думаем. Все наше внимание сосредоточено на завтрашней игре.
Конечно, некоторые подходят ко мне с вопросами по определенным ситуациям. Но у нас в команде много игроков, долгие годы играющих на высшем уровне, так что я ни за кого не тревожусь. Большая часть нашей сборной - ключевые игроки в своих клубах».
У Алабы буде особая мотивация выйти в четвертьфинал, ведь это шанс еще раз сыграть на родной «Альянц-арене» – домашнем стадионе «Баварии», откуда австриец этим летом перебрался в мадридский «Реал».
Матч австрийцев с Италией состоится уже сегодня в 22:00.
Видео трансляция матча Италия – Австрия.
Комментарии 0