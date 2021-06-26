Алаба: «Пройти в мюнхенский четвертьфинал было бы невероятно»

Шанс еще раз сыграть на родном стадионе

Давид Алаба / фото - Goal

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 Евро-2020 против сборной Италии. Слова хавбека приводит официальный сайт UEFA.

«Пройти в мюнхенский четвертьфинал было бы невероятно. У каждого из нас тогда сбудется еще одна мечта. Но пока мы об этом не думаем. Все наше внимание сосредоточено на завтрашней игре. Конечно, некоторые подходят ко мне с вопросами по определенным ситуациям. Но у нас в команде много игроков, долгие годы играющих на высшем уровне, так что я ни за кого не тревожусь. Большая часть нашей сборной - ключевые игроки в своих клубах».

У Алабы буде особая мотивация выйти в четвертьфинал, ведь это шанс еще раз сыграть на родной «Альянц-арене» – домашнем стадионе «Баварии», откуда австриец этим летом перебрался в мадридский «Реал».

Матч австрийцев с Италией состоится уже сегодня в 22:00.

Видео трансляция матча Италия – Австрия.

Текстовая трансляция матча Италия – Австрия.